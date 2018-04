Liga de boxe na China

As duas medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze conquistadas na Olimpíada de Pequim fizeram as autoridades chinesas apostarem no boxe. A Federação Chinesa anunciou que será criada uma Liga com oito equipes, com dez pugilistas cada, que competirão em cinco categorias. Os torneios serão semanais.

A nova liga terá um ano para apresentar resultados, caso contrário perderá o apoio do Ministério do Esporte da China. Os dirigentes também informaram que não irão aceitar a presença de empresários estrangeiros.

Na semana passada, a família Duva anunciou que vai trabalhar com Zhang Xiyan, medalha de prata em Pequim, em sua preparação para a Olimpíada de Londres, em 2012. O lendário Lou Duva será o treinador. As autoridades chinesas alertaram para a possibilidade de Xiyan perder sua vaga na equipe olímpica.