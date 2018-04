Lucas Matthysse, o novo Manny Pacquiao?

Richard Schaefer, CEO da Golden Boy Promotions, estava eufórico com o desempenho do argentino Lucas Matthysse, após a vitória, por nocaute, no terceiro assalto, sobre o norte-americano Lamont Peterson, sábado à noite, em Atlantic City. Bernard Hopkins, que divide seus trabalhos ainda como boxeador e na empresa de Oscar De La Hoya, afirmou que nunca viu um lutador meio-médio-ligeiro pegar como um peso pesado.

Exageros à parte, a verdade é que Matthysse ganhou seu espaço no boxe internacional definitivamente e sua próxima luta poderá ser com o norte-americano Danny Garcia, que estava no ginásio e viu a vitória do argentino.