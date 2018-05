Lucas Matthysse ou Rocky Balboa?

O argentino Lucas Matthysse e o norte-americano John Molina fizeram a melhor luta do ano, sábado, em Carson, na Califórnia. Um duelo épico. O grandalhão Molina começou melhor e chegou a derrubar Matthysse no segundo e quinto rounds. É verdade que a segunda queda se deu mais por um golpe na nuca.

Mas “La Máquina” é um verdadeiro Rocky Balboa. Não se entrega e tem duas marretas em lugar de suas mãos. Com uma determinação incrível e com grande garra, o argentino foi em busca da vitória, mandou o rival duas vezes à lona (oitavo e décimo), antes de obrigar o juiz a paralisar a disputa no 11º assalto. Os jurados davam vitória para o pugilista sul-americano: 97 a 90, 95 a 91 e 94 a 92.

Depois da 35ª vitória e o 33º nocaute, Matthysse exigiu uma revanche contra Danny Garcia, para quem perdeu em setembro do ano passado, por pontos. Por enquanto, ele ficou com o cinturão continental do CMB dos meio-médios-ligeiros. O título mundial não vai demorar….