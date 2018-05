Maidana planeja 100 golpes por round

Marcos Maidana planeja disparar pelo menos 100 golpes por round, sábado, no duelo contra Floyd Mayweather, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. Para atingir a forma física necessária para imprimir um ritmo forte durante todo o tempo, o argentino treinou em Oxnard, Califórnia, por cinco semanas e pouco ficou com a mulher Mariana e com a filha recém-nascida Emilia. “Praticamente emendamos o plano de luta de Broner para Mayweather”, disse Maidana, referindo-se à proximidade da vitória sobre Adrien Broner, em 14 de dezembro.

Sob a orientação do preparador físico Alex Ariza, Maidana começou seus treinos às 6 horas da manhã. Corridas pela estrada para ganhar resistência, subidas em escadas de um estádio para aumentar a velocidade e exercícios na piscina para aumentar a força foram revezados pelo preparador colombiano durante as manhãs.

À tarde, a partir das 16 horas, Maidana se dirigiu ao ginásio para os treinos de boxe. As segundas, quartas e sextas-feiras foram reservadas para o treinamento com luvas. Steve Forbes, um ex-campeão, foi seu principal sparring, assim como foi para o duelo com Broner.

O técnico Robert Garcia utilizou também sparrings americanos, porto-riquenhos, russos, mexicanos, dominicanos, além de Jose Cuellar, peso pena argentino, que vai disputar o título interino da Associação Mundial de Boxe na sexta-feira.

Momento de descanso? Apenas algumas horas aos domingos, quando Maidana tinha tempo livre para comprar presentes para a família em um shopping de Santa Mônica, a quarenta minutos de carro de Oxnard.

“Mayweather é invencível no momento, mas um dia terá de perder. E esse dia será sábado”, disse Robert Garcia. “Maidana tem coração, pegada e desejo de ser campeão. Ele não perderá esta chance.”