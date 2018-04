Maior vitória do Brasil no ano na véspera de May-Pac?

O boxe brasileiro poderá ter sua maior vitória no ano na véspera de Floyd Mayweather x Manny Pacquiao. Douglas Ataíde sobe no ringue do Ota-City General Gymnasium, em Tóquio, Japão, dia 1.º de maio para enfrentar Ryota Murata, campeão olímpico, que venceu Esquiva Falcão para ficar com a medalha de ouro em Londres/2012.

Aos 24 anos, Douglas tem um estilo clássico e soma 13 vitórias (6 por nocaute), um empate e uma derrota. Murata, de 29 anos, está invicto após seis vitórias, sendo quatro por nocaute.

O duelo será pela categoria dos médios e uma vitória de Douglas o colocará em destaque. Vale toda a nossa torcida.