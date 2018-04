Pela preparação física, mudança de tática e pelo melhor desempenho no ringue, acho que Juan Manuel Marquez merecia a vitória. “Foi uma luta muito equilibrada”, disse Bob Arum. Concordo. Equilibrada demais, mas os melhores golpes foram de Marquez. Pacquiao demorou mais de duas horas para ir à sala de imprensa. E quando lá chegou, com um curativo no supercílio direito, não conseguia parar o sangue que saía de seu lábio inferior. Arum até resolveu parar logo a entrevista coletiva, na terceira pergunta, incomodado que estava com o pugilista colocando papel para segurar o sangue.