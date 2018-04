Mayweather anuncia luta com Canelo

“I chose my opponent for September 14th and it’s Canelo Alvarez. I’m giving the fans what they want. It will be at the MGM Grand”

“Eu escolhi meu oponente para 14 de setembro e é Canelo Alvarez. Eu vou dar aos fãs o que eles querem. E será no MGM Grand Hotel.”

Está é a última twitada de Floyd Mayweather, avisando que aceita o combate com o invicto mexicano.

Richard Schaefer, da Golden Boy Promotions, anunciou que o duelo será pelos médios-ligeiros, mas com um peso diferente (catchweight). O peso será de no máximo 152 libras.

“Serei o primeiro a vencer Mayweather”, disse Canelo, em seu site oficial.

Na bolsa de apostas, Mayweather surge como favorito: 3 por 1.

Com isso, Juan Manuel Marquez x Timothy Bradley ficou para 12 de outubro. Este duelo também foi anunciado há pouco por Bob Arum.