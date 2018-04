Mayweather aposta US$ 10 milhões no Superbowl

Enquanto não anuncia o seu rival para 3 de maio, em Las Vegas, o norte-americano Floyd Mayweather diverte-se com sua fortuna. Vários sites de apostas revelaram que o melhor boxeador da atualidade apostou US$ 10,4 milhões na vitória do Denver Broncos, no próximo domingo, na final do Superbowl, em Nova York. O rival dos Broncos será o Seattle Seahawks. Esta não é a primeira vez que Maywether aposta pesado em decisões esportivas. Na final da NBA na temporada passada, “Money” apostou US$ 5,9 milhões no Miami Heat. E ganhou!