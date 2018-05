Mayweather quer comprar o Los Angeles Clippers

Floyd Mayweather é candidato a comprar a equipe do Los Angeles Clippers, que disputa a NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos. O anúncio do boxeador foi feito em Las Vegas, onde sábado ele luta contra o argentino Marcos Maidana. “Vocês querem saber se estou interessado nos Clippers? estou!”, disse aos jornalistas no lobby do MGM Hotel.

A NBA baniu para sempre o dono do Los Angeles Clippers, Donald Sterling, e o multou em US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 5,6 milhões) por tecer comentários racistas numa conversa telefônica com sua namorada.

Mayweather é dono da TMT, Mayweather Promotions e Philthy Rich Record.