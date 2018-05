Mayweather sobre Pacquiao: ‘Já foi melhor’

Floyd mayweather disse que viu a vitória de Manny Pacquiao sobre Timothy Bradley, dia 12 de abril, em Las Vegas. “Ele já foi melhor”, limitou-se a comentar o campeão mundial dos meio-médios, versão Conelho Mundial de Boxe, que luta dia 3, contra o argentino Marcos Maidana. Mayweather afirmou que não via o filipino em ação desde o triunfo sobre Miguel Cotto, em 2009. Na oportunidade, Pacman obteve sua última vitória por nocaute técnico. No 12º round. “A velocidade dele não é a mesma”. Pacquiao está com 35 anos, enquanto Mayweather tem 37. O tempo passa para todo mundo.

Mayweather também não economizou críticas a Bradley. “Assim como Pacquiao, lutou como um amador.”