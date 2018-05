Mayweather x Pacquiao em perigo

Um exame antidoping do tipo olímpico é o que exige a equipe de Floyd Mayweather para a luta de 13 de março contra Manny Pacquiao. O exame seria feito um mês antes do combate. Com isso, o Team Mayweather espera colocar mais tempero na disputa. Como sempre gosta de fazer o norte-americano. É uma forma de pressão antes da luta.

Mayweather não é o primeiro a insinuar que Pacquiao usa doping. Por enquanto, nunca provaram nada. Eu acho difícil Pacman usar dessas coisas, sendo um ídolo tão grande de seu país e candidato a cargos políticos.