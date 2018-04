Mayweather x Pacquiao: mais bilheteria que o Superbowl

Com a atualização dos valores dos ingressos, a luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, em 2 de maio, no ginásio do MGM Hotel, em Las Vegas, terá uma bilheteria superior ao do jogo final do último Superbowl.

Com preços das 16 mil entradas entre US$ 1,5 mil e US$ 10 mil, serão arrecadados US$ 74 milhões, superando os US$ 60 milhões da final do futebol americano. Calcula-se que a luta deva gerar no total US$ 500 milhões.

Detalhe: o jogo da final do Superbowl foi em um estádio para 64 mil pessoas, quatro vezes maior que o ginásio do MGM Hotel, em Las Vegas.

Com esta bilheteria, Mayweather x Pacquiao vai superar de longe a maior bilheteria do boxe que pertence ao duelo entre Mayweather e Saul Canelo Alvarez, em setembro de 2013, quando US$ 20.003,150,00 foram arrecadados.

Para se ter uma ideia, em março de 1971, na luta do século entre Joe Frazier e Muhammad Ali o ingresso mais caro foi de US$ 150, cerca de US$ 870 atualmente. Na oportunidade, 20.455 pessoas assistiram à luta no Madison Square Garden, em Nova York.

O empresário Bob Arum tentou justificar o preço alto dos ingressos. “Acredito que iremos conter a ação dos cambistas, que não terão condições de aumentar ainda mais os preços. Se cobrássemos mais barato, os valores seriam aumentados normalmente por ações ilegais.”