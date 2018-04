Mayweather x Pacquiao tinha de ser em um estádio

O ringue do Hotel MGM, em Las Vegas, é o lugar mais importante do boxe atual. Mas não deveria receber Mayweather x Pacquiao, dia 2 de maio. Essa luta deveria ser em um estádio. O encontro dos dois maiores nomes do boxe neste século vai quebrar todos os recordes menos o de público. Este duelo tinha tudo para superar os 132,274 espectadores que foram ver Julio Cesar Chavez e Greg Haugen, em 1993, na Cidade do México.

Mayweather x Pacquiao também não deveria ser transmitido no pay-per-view. Melhor seria na TV aberta para dezenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos. Era a chance de o boxe reencontrar multidões como na época de Jack Johnson, Jack Dempsey ou Joe Louis.

Poderia se repetir a organização de um Superbowl.

É apenas uma sugestão apaixonada. Só isso!