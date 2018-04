Michael Oliveira ganha título latino

Com bons golpes na linha de cintura do adversário, Michael Oliveira conquistou o título latino dos médios, sexta-feira à noite, em Miami, com uma vitória por pontos, após oito roundes, diante do norte-americano Robert Kliewer.

Os três jurados foram unânimes em apontar Michael, de 19 anos, como vencedor do combate: 79-72 e 78-73 (duas vezes). No sétimo round, Michael mandou Kliewer duas vezes à lona.

Com o título, o pugilista, que constrói sua carreira nos EUA, deverá surgir nos rankings das principais entidades do boxe.