Michael Oliveira pode lutar em São Paulo

Com apoio do governo do Estado de Sâo Paulo, Michael Oliveira poderá lutar na capital paulista dia 24 de abril. O combate faria parte de um pacote de grandes eventos esportivos do ano para a cidade, juntamente com a prova de Fórmula Indy, prevista para 14 de março.

Michael Oliveira, de 19 anos, lutou oito vezes em 2009. Venceu todos os duelos, com seis nocautes. O peso médio soma 11 vitórias na carreira (nove nocautes). Seu próximo compromisso será em 29 de janeiro, com adversário ainda indefinido, no Tingley Coliseum, Albuquerque, Novo México, Estados Unidos.