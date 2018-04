Aqui está a agenda de Michael Oliveira para as próximas três lutas. Ele volta aos ringues em 17 de dezembro, em Quebec, Canadá, no Pepsi Coliseum para enfrentar o americano Jimmy Holmes, com transmissão do SporTV.

Depois luta no Madison Square Garden, em Nova York, em 17 de março, diante de Milton Nunes, da Colômbia.

E o esperado duelo com o ex-campeão mundial Acelino Popó Freitas está acertado para São Paulo, em 19 de Maio.