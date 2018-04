Internado desde sábado à noite para tratar de uma pnemonia, Muhammad Ali pode ter alta ainda esta semana, segundo informa um porta-voz da família. O nome do hospital e dos médicos não foram divulgados. Laila Ali, filha do lendário boxeador, agradeceu as orações dos fãs. Ali, que sofre o do Mal de Parkinson há 30 anos, vai completar 73 anos dia 17 de janeiro.