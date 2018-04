O maior elogio que se poderia dar a Guillermo Rigondeaux só poderia vir de Nonito Donaire. Depois da derrota de sábado, o filipino disse: “Não consegui mudar meu estilo. Não encontrei Rigondeaux no ringue. Trata-se de um lutador muito inteligente e mereceu a vitória”, disse Nonito, que vai passar por uma cirurgia no ombro e vai se tornar pai no mês de julho. Sua esposa Rachel espera um garoto, que deverá chamar Jahel.

Rigondeaux fez questão de rebater os críticos, que não acreditavam em sua vitória. “Diziam que meu estilo era amador. Venci o melhor libra por libra. Quem é agora o melhor do mundo? O melhor libra por libra?”