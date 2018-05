‘Ninguém pensava que Pacquiao pudesse perder em Nevada’

Duane Ford, 75 anos, um dos jurados que deram vitória para Timothy Bradley, em 2012 – CJ Ross foi a outra -, disse que viu a luta novamente com a Comissão Atlética de Nevada e ficou muito feliz com o seu veredicto. “Foi uma luta muito equlibrada e que dois roundes definiram a luta.” Todos os jurados apontaram 115 a 113, mas apenas um a favor do boxeador filipino.

Segundo Ford, que foi jurado em mais de 200 lutas por título mundial e está aposentado, “Bradley deu uma lição de boxe a Pacquiao”. “Nunca vi Pacquiao errar tantos golpes, mas a HBO afirmou que os golpes entraram. Mas não entraram.”

Ford disse que o resultado ganhou grande repercussão, pois “ninguém esperava que Pacquiao perdesse uma decisão apertada em Las Vegas”. Essa afirmação é no mínimo estranha, não?