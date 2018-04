Dana White, o todo-poderoso do UFC, vai estrear na quinta-feira a produção “The Fighters “, no canal Discovery, às 21 horas, nos Estados Unidos. Oito episódios estão programados. Trata-se de um reality show, a exemplo do “The Contender”, que foi feito por Sugar Ray leonard e Sylvester Stallone. Antes de se tornar um dos donos do UFC, Dana White foi técnico e promotor de boxe.

O programa será feito em Boston, na academia de Peter Welch, um ex-lutador. “Se você já esteve em torno do mundo de boxe, você sabe que há uma tonelada de personagens loucos”, disse White. “Para olhar o mundo dentro do boxe, é uma loucura, e começamos com Boston. Eu conheço Boston, que é de onde eu vim”, disse Dana White.

Pelo que parece, o boxe não precisa de Dana White, mas Dana White precisa do boxe.