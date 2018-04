Foi assinado hoje o contrato para o combate entre Bermane Stiverne e Deontay Wilder, dia 17 de janeiro, no MGM, em Las Vegas. Aos 36 anos, Stiverne soma 24 vitórias (21 nocautes), uma derrota e um empate. Ficou com o cinturão do Conselho Mundial de Boxe em 10 de maio, quando venceu Chris Arreola, por nocaute técnico no sexto assalto. Wilder, de 29 anos, foi bronze na Olimpíada de Pequim/2008. Seu cartel é sensacional: 32 vitórias, com 32 nocautes.