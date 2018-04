OMB autoriza Pacquiao x Marquez IV

A Organização Mundial de Boxe anunciou que autoriza um quarto combate entre Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez, após a polêmica decisão a favor do filipino sábado à noite, em Las Vegas. O empresário Bob Arum revelou que sentiu medo ao ouvir do apresentador Michael Buffer que Pacquiao era o vencedor, com medo da reação da maioria mexicana no ginásio. O técnico Freddie Roach, de Pacquiao, também se mostra a favor da quarta luta. “Não podemos ficar com dúvidas na cabeça”, disse o treinador.