Opções de Mayweather para ganhar US$ 30 milhões

Floyd Mayweather tem um contrato de US$ 250 milhões com o canal Showtime. Para fazer valer a pena este compromisso, o campeão mundial dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe precisa de adversários fortes.

Vai aqui uma lista com cinco deles que na minha opinião poderão ajudar o grande lutador da atualidade a ganhar cerca de US$ 30 milhões por luta. Alguns duelos parecem duros demais, mas podem ser acertados.

E, se for para ganhar dinheiro e colocar seu nome entre um dos maiores entre os maiores, melhor Mayweather aceitar a lutar no “campo do adversário”.

– Saul Canelo Alvarez (no estádio Azteca)

– Sergio Martinez (em Buenos Aires)

– Manny Pacquiao (em qualquer lugar)

– Amir Khan (em Londres)

– Julio Cesar Chavez Jr. (na Cidade do México)

Você tem outra sugestão?