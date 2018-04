Os reis do marketing

Começa o tour de Manny Pacquiao e Miguel Cotto para promover o duelo de 14 de novembro, no MGM Hotel, em Las Vegas. Os dois pugilistas estiveram nesta quinta-feira em Nova York, no Yankee Stadium, para a primeira entrevista coletiva. É a corrida em busca de patrocinadores e da atenção do público.

Confira as datas da turnê:

10/09 – Yankee Stadium, Bronx, Nova York

12/9 – Centro de Bellas Artes de Cáguas, Cáguas, Porto Rico

13/9 – AT&T Park, San Francisco, Califórnia

14/9 – Beverly Hills Hotel, Beverly Hills, Califórnia

15/9 – PETCO Park, San Diego, Califórnia