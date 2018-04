Pacquiao ‘ataca’ Mayweather

O boxeador filipino Manny Pacquiao teve uma postura surpreendentemente agressiva na entrevista coletiva de ontem, em Los Angeles, para a luta de 2 de maio, contra Floyd Mayweather, no MGM Hotel, em Las Vegas. “Eu me preparei mais para enfrentar Oscar De La Hoya, Miguel Cotto e Antonio Margarito do que para Mayweather.”

Pacquiao, de 36 anos, continuou seu ‘ataque’: “Floyd tem uma boa defesa, mas eu posso quebrá-la facilmente”, disse o lutador, que soma oito cinturões em categorias diferentes.

Mayweather esteve mais comedido e nem fez as provocações esperadas no momento da encarada para os fotógrafos. “Esta vai ser a luta do século. Dia 2 de maio vamos saber quem é o melhor entre os melhores. Ele quer ganhar, eu quero ganhar, portanto, eu vou ganhar”, disse o pugilista, de 38 anos, dono de 11 títulos mundiais.

O fã de boxe que quiser ver o duelo de perto em Las Vegas terá de pagar caro. O bilhete vai custar de US$ 1,5 mil a US$ 7,5 mil. O combate vai ser transmitido para 170 países. No Brasil, o canal SporTV tem prioridade para a compra dos direitos.

A entrevista foi um evento digno de Hollywood, com direito a tapete vermelho. Os lutadores foram sabatinados pela imprensa no auditório do Nokia Theatre.