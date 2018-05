Pacquiao e Bradley garantem US$ 6 milhões

A Comissão Atlética de Nevada anunciou as bolsas que serão pagas no sábado à noite, em Las Vegas. Manny Pacquiao e Timothy Bradley vão receber US$ 6 milhões cada. Os dois vão arrecadar ainda uma porcentagem do pay per view, que poderá atingir a venda de 700 mil assinaturas, com o valor unitário de US$ 69,95, gerando cerca de US$ 50 milhões.

Veja quanto vão ganhar os lutadores dos principais combates preliminares:

Ray Beltran (US$ 85 mil) x Arash Usmanee (US$ 80 mil)

Khabib Allakhverdi (US$ 250 mil) x Jessie Vargas (US$ 90 mil)

Bryan Vasquez (US$ 55 mil) x Jose Felix Jr. (US$ 40 mil ).