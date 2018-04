Pacquiao: favorito 9,5 por 1

Como esperado, Manny Pacquiao tem a preferencia do publico para o combate contra Juan Manuel Marquez. Sao precisos US$ 9,5 para se ganhar US$ 1 na bolsa de apostas do MGM Hotel. Com Marquez, a cada dolar se ganha US$ 6,5.

Um triunfo de Maquez ate o quinto round paga 40 por 1. De sexto ao decimo round, 30 por 1. Com Pacquiao, um nocaute do primeiro ao terceiro round paga 10 por 1. Quarto, quinto e sexto roundes pagam 8 por 1. Os assaltos 7, 8, 9, 10 e 11 pagam 5 por 1. O round final com Pacquiao como vencedor da 6 por 1.