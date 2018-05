Pacquiao tenta vaga no congresso filipino

Manny Pacquiao vai disputar uma vaga no congresso das Filipinas nas próximas eleições. Esta é a segunda vez que o boxeador tenta entrar para a política. Muita gente acredita que ele possa ser presidente de seu país, depois que pendurar as luvas.

Mesmo com suas intenções políticas, o pugilista não perde a concentração nos treinamentos e cada vez se apresenta melhor. Ele segue acompanhando as reuniões que deverão consolidar o duelo com o norte-americano Floyd Mayweather, talvez para 1.º de maio, em local ainda indefinido.