Pacquiao terá revanche com Bradley em 12 de abril

Manny Pacquiao vai ter sua revanche contra Timothy Bradley, dia 12 de abril, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. Uma fonte do hotel revelou que os dois lutadores já se encontraram e que o anúncio oficial será na semana que vem. Os pugilistas também vão fazer um tour pelas principais cidades dos EUA.

Em 6 de setembro de 2012, Bradley venceu por pontos em decisão bastante contestada. Dois jurados deram vitória para o norte-americano e um para o filipino. Todos apontaram 115 a 113.