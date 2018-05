Pacquiao x Bradley II custa até US$ 69,95 no ppv

A forma mais barata para se ver Pacquiao x Bradley II, nos Estados Unidos, é pelo sistema pay-per-view. Uma assinatura para ver com os amigos em casa custa de US$ 59,95 a US$ 69,95.

Já no Ginásio do MGM Hotel, o ingresso mais barato fica por US$ 150,00. Pelo mais caro, pagasse exorbitantes US$ 1 mil. Segundo a direção do MGM Hotel, todos os ingressos foram vendidos. Mas cambistas chegam a cobrar US$ 3 mil por um bilhete.

O canal HBO, que transmite a luta, prevê que 700 mil assinaturas sejam vendidas para sábado à noite.