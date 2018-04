Pacquiao x Marquez: 2h30 de domingo

Na programação oficial divulgada pela TopRank, as transmissões do canal HBO para Pacquiao x Marquez vão começar às 18 horas de Las Vegas, 0h de domingo no Brasil, com a luta entre os superpenas Luis Cruz e Juan Carlos Burgos. Depois teremos a disputa do cinturão latino dos meio-médios-ligeiros entre Mike Alvarado e Breidis Prescott. Timothy Bradley e Joe Casamayor fazem a última preliminar, antes de Pacquiao x Marquez. Segundo um funcionário da TopRank, a luta não começa antes das 20h30 locais, 2h30 de domingo no Brasil.