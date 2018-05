Para acertar o sono

Quem estiver com o sono atrasado por causa do filho pequeno, muito trabalho ou preocupação em como vai pagar a matrícula dos filhos na escola, basta acompanhar Vitali Klitschko x Kevin Johnson. Será que vai ser aquela luta arrastada, repleta de jabs cansados do Vitali, com o Johnson tentando invador sem sucesso a guarda do adversário. Com fim no sétimo ou oitavo assalto? Tomara que eu esteja errado. Duvido. Dá uma olhada no Kevin Johnson durante a pesagem. Que horror!

PS: O evento vai valer pela festa que os organizadores suíços programaram para antes da luta.