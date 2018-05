Playstation 4 terá lutas da Top Rank

Playstation e Top rank firmaram um contrato para que as principais lutas da empresa façam parte do novo jogo da Sony. Na nova diversão serão colocadas as lutas Manny Pacquiao x Timothy Bradley II, que será no sábado em Las Vegas, Juan Manuel Marquez x Mike Alvarado (17 de maio) e Miguel Cotto x Sergio Martinez (7 de junho). As lutas serão garavadas para que o estilo e os golpes dos lutadores sejam levados ao computador para que o jogo seja feito ainda este ano.