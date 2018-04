O técnico Freddie Roach anunciou que vai falar amanhã com Manny Pacquiao. “Falarei antes do embarque dele para as Filipinas”, disse o treinador. “Ele tem a chance de ganhar US$ 30 milhões com a quarta luta com Marquez ou US$ 100 milhões diante de Mayweather. Eu estou certo que o melhor é enfrentar Mayweather. Chegou a hora” Roach, que está no Texas onde treina Julio Cesar Jr. para a luta de sábado diante de Peter Manfredo Jr..