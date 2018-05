Freddie Roach colocou mais um pouquinho de pimenta na troca de críticas antes do combate desta noite, em Las Vegas. O treinador de Manny Pacquiao disse que Timothy Bradley é do mesmo nível de Brandon Rios, a quem o filipino venceu com tranquilidade, por pontos, em novembro. “Só digo que Manny teria devastado Provodnikov, enquanto Bradley sofreu para vencer mais uma vez em decisão polêmica por pontos.”