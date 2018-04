Será que dá? Acho que não

Não sou o único que acorda todos os dias em busca de um grande nome para a categoria dos pesos pesados. Confesso que me entusiasmei com a história de Cristobal Arreola, que poderá ser o primeiro “mexicano” a ganhar o principal título do boxe.

Mas começo a achar difícil uma vitória dele diante de Vitali Klitschko, dia 26, em Los Angeles. Em entrevista recente, Arreola disse que não gosta de correr durante os treinamentos. As últimas fotos mostram um lutador ainda muito gorducho.

Apesar de ter apostado nele, acho que minha procura por um bom peso pesado ainda vai demorar mais um pouco.