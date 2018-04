Sessão do Galo

Há muitos anos estava querendo saber do Ugo Giorgetti como poderia conseguir uma cópia do “Quebrando a Cara”, documentário feito por ele, de forma magistral, sobre o Eder Jofre. Tomei coragem e mandei um e-mail. Acho chato incomodar as pessoas. Mas o Ugo, muito gentil, me disse que poderia conseguir uma cópia. Recebi o DVD, esperei até sábado à noite, coloquei as crianças para dormir e vi, pela primeira vez, o documentário na íntegra.

Para quem não viu ainda trata-se de uma obra de arte. Quase todos os integrantes da família Jofre-Zumbano foram ouvidos. Entrevistas belíssímas, recheadas com imagens de grandes lutas do Galo de Ouro. A cena final com o Eder na abandonada academia do pai (Kid Jofre) é de arrepiar.

Bem que os canais a cabo de esporte poderiam conseguir os direitos e passar este documentário umas duas vezes por ano. É só uma sugestão.