Site da HBO: 84% a favor de Pacquiao

Timothy Bradley não liga para o fato de sempre ser apontado como zebra. Mas desta vez, diante de Pacquiao, está demais. Além das bolsas de apostas e da oinião dos críticos, o norte-americano também fica bem atrás na preferência dos telespectadores do canal HBO, que vai gerar as imagens para todo o mundo. Na pesquisa do site da emissora, logo após a pesagem, 84% apostavam em Pacquiao e apenas 16% no campeão Bradley. “Vou reverter todas as previsões”, disse o invicto pugilista.