Televisa perde lutas de Canelo

Após 5 anos e 21 lutas, o canal Televisa perdeu os direitos de transmissão dos combates de Saul Canelo Alvarez. O anúncio foi feito nesta quarta-feira na Cidade do México. Nos próximos dias, o nome mais importante do boxe mexicano atual deve revelar o novo canal que vai passar suas apresentações. Fontes ligadas ao pugilista garantem que o canal ESPN tem feito boas propostas e pode fechar o acordo.

Este pode ser o segundo grande negócio da ESPN com o boxe. O primeiro foi o acerto para a transmissão do combate entre os pesados Bermane Stiverne e Cris Arreola, dia 10 de maio.

Canelo volta a lutar em julho, no MGM Hotel, em Las Vegas. Depois de perder para Floyd Mayweather, em setembro do ano passado, o mexicano venceu o compatriota Alfredo Angulo, por nocaute técnico no décimo round, em 8 de março.