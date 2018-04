Grandes lutas sempre acontecem às terças-feiras à noite, no Ginásio do Baby Barioni. No próximo dia 25, um duelo especial vai reunir os pesos pesados profissionais Raphael Zumbano (BRasil) e Orlando Farias (Argentina). Estará em jogo o cinturão latino, versão Federação Internacional de Boxe (FIB). O vencedor vai entrar no ranking mundial da entidade.