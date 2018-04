O boxe fala de Joe

DON KING – Joe Frazier foi a personificacao do grande campeao. Quando ele subia no ringue, voce podia saber que alguem iria lutar boxe. Honrar este esporte. Eu tenho o orgulho e a honra de poder chama-lo de amigo. A coragem demonstrada por ele na luta contra Ali em 1975 sera lembrada por todos os amantes do boxe em todos os tempos. Joe Frazier foi honra, dignidade e orgulho.

MUHAMMAD ALI – O mundo perdeu um grande campeao. Eu sempre irei lembrar de Joe Frazier com muita admiracao e respeito. Meus sentimentos a sua familia.

LENNOX LEWIS – Joe Frazier e uma lenda do boxe. Ele deixou sua grande contribuicao. Sinto muito por sua familia. Ninguem gosta de ouvir que grandes herois morreram. E um dia muito triste para o boxe.

MIKE TYSON – Os confrontos entre Alie Frazier foram o apice do que dois lutadores podem fazer.

BOB ARUM – Ele foi provou na primeira luta contra Ali que era um grande homem e um grande guerreiro. A terceira luta, em Manila, foi a maior da historia do boxe. Eu nunca vou esquecer o que eles fizeram no ringue naquele dia.

GEORGE FOREMAN – Boa noite, Joe Frazier. Eu amo voc”e, meu amigo.

SERENA WILLIAMS (tenista) – Joe Frazier foi um icone e exemplo para esportistas da minha geracao. Voce sempre estara presente em nossas vidas.

MANNY PACQUAIO – O esporte perde um grande campeao. E o esporte um grande embaixador.