Tony Weeks será o juiz de Mayweather x Maidana

O norte-americano Tony Weeks será o juiz de Floyd Mayweather x Marcos Maidana, dia 3, em Las Vegas. Será a terceira vez que Weeks vai dirigir um combate de Mayweather. Os outros dois foram contra Miguel Cotto e Juan Manuel Marquez. Já com Maidana será a segunda oportunidade. A primeira foi na vitória sobre Erik Morales.

A Comissão Atlética de Nevada também anunciou os três jurados. São eles: Dave Moretti (Nevada), Burt Clements (Reno) e Michael Pernick (Flórida).

Moretti vai para a oitava de Mayweather e a primeira com Maidana. Clementes fará a terceira com o norte-americano e a segunda com o argentino. Já Pernick fará a estreia com os dois pugilistas.