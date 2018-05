Top Rank planeja canal 24h de boxe pelo mundo

A empresa Top Rank está prestes a anunciar um canal 24 horas de boxe para ser transmitido em todo o mundo. Com um arquivo de 25 mil lutas, armazenadas em 10 mil DVDs, muito bem guardados no prédio da empresa em Las Vegas, a programação vai reunir clássicos de Muhammad Ali, Marvin Hagler, Roberto Duran, Thomas Hearns, George Foreman, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao e muitos outros, além de entrevistas, treinamentos e o dia-a-dia dos maiores boxeadores da história.

Para entrar no salão, que possui alarme contra fogo e até bombas, é preciso de uma senha eletrônica, que apenas meia dúzia de funcionários da empresa possuem. Jason Tang é o responsável por cuidar de todo o arquivo e passa mais doze horas por dia cuidando da qualidade das imagens.

“Estamos em negociação para podermos pagar os direitos de imagem dos lutadores, assim como fizemos com o contrato da Sony para entrarmos no Playstation 4”, disse o empresário Bob Arum. “Vamos levar o melhor da história do boxe para todo o mundo, inclusive para o Brasil.” A Top Rank tem contratos com a TV Globo.

Arum disse, à revista Sports Illustrated, que seu rival Don King, outro que possui vasto arquivo, teria oferecido US$ 500 milhões por seu acervo. “Quando sentamos para comversar, King baixou a proposta pela metade”, disse Arum.

No fim dos anos 90, a ESPN americana pagou US$ 100 milhões ao empresário Bill Cayton por todas as imagens em preto e branco, do início do século 20 até o fim dos anos 60, que existem do boxe e das quais ele tinha os direitos. Cayton foi o empresário de Mika Tyson no início da carreira.

A Top rank fatura um bom dinheiro na venda de imagens para comerciais e filmes para mais de 100 países.