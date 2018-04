Uma tristeza

Salvo um milagre, ficaremos mais uma vez sem assistir a um dos duelos mais importantes do boxe atual. Nenhuma emissora de TV comprou os direitos de Floyd Mayweather x Juan Manuel Marquez. Depois dizem que o boxe está morrendo. Está morrendo na cabeça dos ignorantes em esporte no Brasil.

Aliás, aqui só se fala (não se entende muito) de futebol. Nas demais modalidades, o que importa é o vencedor. Ninguém gosta de esporte. Acompanharam o tênis, enquanto Guga vencia. Acompanham o vôlei, enquanto os times de José Roberto e Bernardinho vencem. Hoje não dão bola para o basquete, para a ginástica, para o atletismo. Mas deixa surgir um cara bom para também surgir um monte de “entendedor” do assunto. “É tudo Educação Física”, dizem os ignorantes em esporte. Uma pena. Jamais seremos nada no mundo esportivo, com exceção do futebol.

Só nos resta acompanhar o duelo pela internet. Tentar uma cópia da luta por meio de um amigo no exterior ou comprar o DVD nos EUA daqui um tempo com as melhores lutas de Mayweather.