Alexander Povetkin venceu por nocaute técnico no terceiro assalto Andrzej Wawrzyk e ratificou o combate com Wladimir Klitschko. Os organizadores anunciaram a data de 5 de outubro, em Moscou. Espera-se que o combate seja no Estádio Olímpico da capital russa e reúna cerca de 70 mil espectadores. Serão distribuídos US$ 23 milhões em bolsas para os pugilistas.