Yamaguchi abre programa de Thurman, Matthysse, no sábado

Yamaguchi Falcão luta sábado no StubHub Center, em Carson, Califórnia, contra um adversário ainda não anunciado. O brasileiro, que estreou em janeiro mo boxe profissional, fará a primeira luta do programa, que terá três grandes duelos: Keith Thurman x Julio Diaz, Lucas Matthysse x John Molina e Omar Figueroa x Jerry Belmontes. Em sua primeira luta, no mês de janeiro em Santos, Yamaguchi acabou desclassificado, juntamente com seu rival, o argentino Martin Rios., no terceiro assalto.