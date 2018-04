Yamaguchi não foi o 1.º a causar polêmica no boxe

Yamaguchi Falcão não foi o primeiro a causar um momento polêmico no boxe, sábado à noite, em Santos. Neste vídeo, pode-se relembrar alguns momentos ridículos pelos quais a nobre arte já teve de passar.

No primeiro vídeo, a “luta da mordida entre Tyson e Holyfield. O segundo lembra Floyd Mayweather x Zab Judah. No terceiro, Riddick Bowe perde a paciência com a falta de esportividade do adversário. Mais Bowe no quarto. Andrew Golota, que estava vencendo a luta, foi desclassificado após três golpes baixos, mesmo depois de seu córner adverti-lo. E olha que esta era a segunda luta entre ambos e na primeira Golota também abusou de agredir Bowe abaixo da cintura. No último vídeo, o juiz Richard Steele analisa que Meldrick Taylor não tem condições de seguir na luta contra Julio Cesar Chavez. Taylor vencia e faltavam apenas quatro segundos para o fim do combate.

Boa diversão!