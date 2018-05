Yamaguchi vence a 1.ª, mas precisa parar com as brincadeiras

Yamaguchi Falcão mostrou rapidez, bom preparo físico e variedade de golpes na sua primeira vitória como profissional, neste sábado à noite, em Carson, na Califórnia. Os três jurados marcaram 40 a 36 para o brasileiro, diante do mexicano Francisco Najera.

O medalhista de bronze em Londres/2012 lutou pela segunda vez como profissional. Em janeiro, seu primeiro compromisso não teve resultado, pois ele e o adversário, o argentino Martin Rios, acabaram desclassificados no terceiro assalto.

Yamaguchi imprimiu boas sequências em todos os rounds, mas no terceiro, após esquiva do rival, fez uma gracinha para o público junto às cordas, como se não encontrasse o adversário e acabou levando um golpe. No quarto, riu e tirou sarro do mexicano. É preciso ter mais postura neste início de carreira.