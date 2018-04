15 equipes se inscrevem para a segunda temporada do NBB

A Liga Nacional de Basquete (LNB) recebeu 15 inscrições para a próxima temporada da NBB, que começa na primeira semana de novembro, mas com duas novas equipes: Nova Iguaçu e Londrina.

Apesar de serem sócios-fundadores, os dois times não disputaram a primeira edição por problemas financeiros. Em contrapartida, o NBB não contará com o Winner/Limeira e Univates/Bira, que não apresentaram suas respectivas inscrições justamente por falta de patrocínio. "Na verdade, não temos times novos. Estes dois são fundadores, que não estiveram ativos na temporada passada", explica o presidente da LNB, Kouros Monadjemi.

Agora, os conselhos da LNB analisarão os times inscritos nos quesitos técnico, financeiro e estrutural para confirmar a segunda temporada do NBB, e a lista definitiva dos participantes deverá ser divulgada na próxima segunda-feira."Acho que não haverá problemas [nas avaliações]. Mas precisamos ter certeza. O NBB é um campeonato longo [8 meses] e não queremos ter surpresas desagradáveis", afirmou Monadjemi.

As quinze inscritas são: Universo/BRB/Financeira Brasília, Pitágoras/Minas, Cetaf, Saldanha da Gama, Flamengo, Nova Iguaçu, São José/Unimed/Vinac, Pinheiros/Sky, Paulistano/Amil, GRSA/Itabom/Bauru, Amigão/Andorinha/Assis, Araraquara/Palmeiras, Vivo/Franca, Londrina e Ciser/Araldite/Univille/Joinville.

Em cinco meses de competição, a primeira edição do NBB teve 237 jogos realizados, com público total de 593.847 pessoas nos ginásios, média de 2.505 por jogo. Os cinco jogos do playoff decisivo reuniram 62.847 torcedores nas arenas do Flamengo e Universo/BRB/Financeira, média de 12.769 pessoas por partida. O time carioca foi o campeão.