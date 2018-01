76ers diminui vantagem do Detroit Allen Iverson fez na noite de ontem uma de suas melhores partidas como profissional da NBA, na vitória do Filadélfia 76ers sobre o Detroit Pistons por 115 a 104. Iverson anotou 37 pontos, fez 15 assistências e o Filadélfia diminuiu para 2 a 1 a vantagem do Detroit na série melhor de sete. A quarta partida será disputada domingo à noite.